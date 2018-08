Hombre sin piernas completó el Maratón de la Ciudad de México en homenaje a un amigo.

Por primera ocasión Michel Muñoz compitió en un maratón, quien no tiene piernas y a pesar de ello se subió a su patineta para recorrer los 42 kilómetros del Maratón de la Ciudad de México, todo por hacerle un homenaje a su amigo que perdió la vida en el kilómetro 21 del Maratón de la CDMX del año pasado.

“Le comenté a mis amigos que iban a correr que yo también quería hacerlo. Me preguntaron si me sentía bien preparado y sabía que sí lo estaba. A la madrugada siguiente quedé de verlos en la salida”, comento el competidor al Heraldo de México.

El día de la competencia le dieron el número que su amigo utilizaba cuando era towerrunner (deportista que suben por las escaleras de edificios altos), a pesar de que Michel Muñoz no contaba con guantes pudo salir con las corredoras de élite del Maratón de la Ciudad de México.

"Por ahí del kilómetro 10 un chavo me pasó unos guantes de gamuza gruesa, estaban bien bonitos, pero ni modo, a usarlos. Me aguantaron un buen rato; no sé quién sería pero le agradezco mucho”, comentó Muñoz.