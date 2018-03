Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- La selección de Holanda se queda sin boleto para el Mundial Rusia 2018. ¡El milagro no sucedió! Y sin importar el marcador favorecedor ante Suecia, la naranja mecánica se queda fuera.

Holanda se queda sin boleto para el Mundial Rusia 2018

A pesar de quemarcó dos goles, no fueron suficientes para evitar la catástrofe. Pues Holanda se queda sin boleto para el Mundial Rusia 2018 . La diferencia en cuanto a goles fue muy amplia con los escandinavos, por lo que no les bastó y Suecia pasa al repechaje. Holanda terminó con 19 unidades, las mismas que Suecia pero con mejor diferencia. Por su parte Francia consiguió el boleto a la Copa del Mundo. El juego comenzó de manera ofensiva, sin embargo Holanda no supo manejar los ánimos ocasionando que jugaran de manera desordenada. Sin importar los gole de Robben, uno de penal y otro en jugada, fueron insuficientes para mantener la esperanza. En el segundo tiempo, Holanda pudo jugar mejor, pero Suecia estuvo bien parado en su defensa. Con este panorama el partido comenzó a decaer hasta culminar con un marcador de 2-0. Dejando fuera del repechaje al Mundial a Holanda por 5 anotaciones de diferencia con Suecia.