Histórico récord de Virgil van Dijk, está en el once ideal del FIFA 2020 (EA Sports)

La gran temporada que el central holandés, Virgil van Dijk, completó antes de verano y su rendimiento indescutible y ¡claro! al más alto nivel. Si después de las vacaciones fue la UEFA quien le reconoció como "mejor jugador" y tras ellos fueron tanto la FIFA como France Football los que le situaron entre los mejores, ahora es EA Sports, la productora del video juego FIFA, quien reconoció su año.

El videojuego de fútbol más vendido a nivel mundial trata de recrear con total realidad el devenir de los futbolistas con mejoras en función de sus actuaciones y cada semana, dependiendo de cómo han jugado, aumentan sus estadísticas.

Van Dijk en el once ideal del FIFA.

Además, tras el cambio de año salen a la luz los mejores futbolistas de los 365 días pasados dentro del "Team Of The Year" y el neerlandés está en el once ideal.

Virgil van Dijk forma parte de la alineación del FIFA 20 y comienza con su compañero Alisson Becker en la portería, después con él y Matthijs de Ligt en el centro, y sus también compañeros Alexander-Arnold y Robertson están en las laterales. En la media Kanté, de Jong y Kevin de Bruyne, y ya de delanteros Sadio Mané y Kylian Mbappé acompañan a Leo Messi.

El astro argentino era de esperarse que estuviera en este selecto grupo y después de hacerse con el Balón de Oro y el Premio The Best era obvio que se convirtiera en el mejor futbolista del FIFA. Lo que si nos dejo totalmente sorprendidos fue el central del Liverpool alcanzara también la perfección con los 99 puntos de media que EA Sports les ha puesto a ambos.

Van Dijk cuenta con unas estadísticas envidiables que le permitirían jugar en cualquier posición del campo y consiguiendo esta máxima puntuación posible el zaguero de los "Reds" rompe un récord histórico. El 99 de su carta azul le convierte en el mejor defensa que ha habido nunca desde que este modelo de juego se instauró en FIFA, superando los 97 puntos que llegó a alcanzar Sergio Ramos en las ediciones de 2018 y 2019.

