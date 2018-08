Histórico del Manchester United critica fuertemente al equipo de José Mourinho

El Manchester United empezó de muy buena forma la Premier League con su triunfo en casa frente al Leicester. Pero pese al resultado positivo, José Mourinho no se escapó de la crítica de un jugador histórico de la institución mancuniana.

Paul Scholes se adueñó de la palabra y afirmó que el Manchester City y más todavía el Liverpool se encuentran lejos del alcance de los Diablos Rojos.

No reconoce a los Red Devils

El ex centrocampista del United, que conquistó 28 títulos vistiendo esa camiseta, tachó de irreconocible al club de Mou. "Cuando miras al City y al Liverpool veo que el United no tiene la calidad de esos equipos", comentó para el medio británico Daily Mirror.

Por si fuera poco, resaltó el tema de mercado de pases de uno y otro: "El Liverpool ha hecho algunos fichajes realmente buenos. El United terminó por encima de ellos la temporada pasada. Simplemente no veo al United acercarse al City, que es un equipo realmente bueno, con un gran técnico, grandes jugadores y una forma de jugar que todos conocen".

La distinción llevada a cabo por Scholes provocó mucho ruido en la ciudad y en toda Inglaterra. "El United parece no estar muy seguro de lo que está pasando. No conoces realmente al equipo, no conoces realmente a los jugadores, no sabes cómo se van a presentar de una semana a la siguiente. No los veo aspirantes para la liga este año", puntualizó.