Histórico: Mujer dirige final de la Supercopa de la UEFA 

Stepahnie Frappart amonestando a Sissoko

Un hecho sin precedentes y que sin duda va a quedar marcado para siempre en la historia del fútbol y en la memoria de los aficionados, tendrá lugar este miércoles 14 de agosto durante la final de la Supercopa de Europa, la cual serà dirigida por una mujer y asistida por un cuerpo arbitral compuesto en su mayoría por mujeres.

La francesa Stepahnie Frappart, será la encargada de poner en alto el nombre de las mujeres en un deporte que desde su origen ha estado dominado por los hombres, sin embargo no estará ella sola, ya que será asistida por un equipo arbitral mayoritariamente femenino, integrado por la irlandesa Michelle O'Neill, la italiana Manuela Nicolosi y el turco Cüneyt Çakir.

Stepahnie Frappart

Frappart, de 35 años de edad, compareció ante los medios de comunicación este martes en el estadio del Besiktas en una rueda de prensa sin precedentes en la historia reciente del fútbol europeo.

Primera mujer en pitar una final de Supercopa europea

Frappart, quien dirigió la reciente final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA entre Estados Unidos y Holanda, se convertirá este miércoles en la primera mujer que pite una final masculina de competición europea. "No tengo miedo a las críticas, no cambia nada para mí", sentenció la colegiada.

De la misma forma, agregó para ella no es distinto arbitrar un equipo de fútbol masculino o femenino: "No hay mucha diferencia; el fútbol es el mismo. Son los equipos los que juegan distinto, desde luego mi vida cambiará, porque seré más popular ahora que cuando estaba en la primera división en Francia", admitió Frappart. "Pero conozco el equipo y también mis emociones, sé cómo controlarlas y cómo entrenarse. No es mi primera misión, así que estoy preparada", finalizó.