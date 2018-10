¡Histórico! Habrá primer Balón de Oro Femenil

It keeps going with the next nominees for the 2018 Women's Ballon d'Or France Football!



�������������� @frankirby / @ChelseaFCW

���� @samkerr1 / @chiredstarsPR

���� Saki Kumagai / @OL

���� @AmelMajri7 / @OL

���� Dzenifer Marozsan / @OL



10/15 #ballondor pic.twitter.com/pOEmW5bk0w