Historia de la playera que usó Marcos Acuña en el festejo de la Copa Am 

El volante Izquierdo de la Selección de Argentina, Marcos Acuña, se convirtió en pieza clave para lograr el campeonato de la Copa América 2021 ante Brasil, sin embargo, lo que más destacó fue el noble gesto que tuvo con la hija de un entrañable amigo suyo, durante los festejos. por el título.

El jugador del Sevilla vistió una playera distinta a la del resto de sus compañeros durante los festejos, ya que el ex jugador de Ferro y Racing sorprendió con una camiseta blanca que tenía una mariposa gigante en el pecho y el nombre de Luz.

De acuerdo con información del portal Infobae, la historia se remonta a sus días en el Cilindro, cuando conoció a Fabián de Ciria, uno de los fotógrafos de la entidad de Avellaneda que sufrió la muerte de su hija Luz hace dos meses.

Marcos Acuña rindió tributo a Luz

El vínculo entre el reportero y el futbolista fue tan estrecho, que el jugador no dudó en recordar a la hija de su amigo en un momento tan importante. “Qué te puedo decir amigo, si no paro de llorar. Si cuando te vi con esa mariposa en el pecho se me hizo un nudo en la garganta”.

“Que en tu momento de gloria te acuerdes de mi Luchy lo dice todo. No tengo palabras para agradecerte. Te quiero mucho campeón. Te quiero mucho amigo”, fue el mensaje que escribió Fabián de Ciria en sus redes sociales luego de ver el conmovedor gesto de Acuña

El volante de Zapala había llegado a Racing en 2014, etapa con la que logró el título bajo el liderazgo de Diego Cocca, y partió hacia Europa en 2017. Sin embargo su relación con el fotógrafo académico permaneció tan sólida como sus días en el Cilindro.

Los hinchas reconocieron el gesto

La Playera de Acuña resaltó durante la celebración de Argentina.

Como era de esperarse, las lágrimas que conmocionaron al pueblo albiceleste tuvieron un significado especial para la familia académica. Para ellos, el gesto del “Huevo” tuvo un valor superior al que representa la codiciada corona continental.

Este fin de semana, Argentina se coronó campeón de la Copa América 2021, luego de imponerse por la mínima diferencia a la Selección de Brasil, con lo cual logró terminar con una sequía de 28 años sin ganar un título.

