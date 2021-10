Hirving Lozano llegaría al Real Madrid solo si Hazard y otro más dejan el club

Hay rumores de que Hirving Lozano podría llegar muy pronto al Real Madrid, y los rumores crecer luego de que se ha dado a conocer que Eden Hazard podría dejar el club español muy pronto, aunque, para que el Chucky llegue, se necesitará que otro más abandone la escuadra, ¿quién sería?

En La Verdad Noticias te recordamos que el jugador mexicano se encuentra jugando en la Serie A con el S. S. C. Napoli, y que su sueño sigue siendo triunfar en Europa, ¿este sueño está cada vez más cerca?

Anteriormente te contamos que el Napoli menosprecia a Lozano, pero ahora, te diremos por qué la escuadra italiana podría perder para siempre al jugador azteca si no comienza a apreciarlo, ¿se iría a España?

Hirving Lozano y su posible llegada al Real Madrid

Hirving. Foto: fichajes.com

El futbolista de la Selección Mexicana podría entrar a la escuadra española, y es que, aunque el Presidente del club tiene la intención de traer del PSG Mbappé, podría hacerse espacio para llamar a Chucky, y es que el Director Técnico, Carlo Ancelotti, confía en su talento para reforzar su delantera, aunque, eso sí, para ello tendrían que salir dos titulares actuales, ¿quiénes serían?

Se sabe que Eden Hazard está de salida, pero no solo él tendría que quedar fuera, también tendría que irse Gareth Bale, quien todavía tiene un año de contrato con el club merengue, algo que no afectará a Lozano, pues, sabe ser paciente, y su desempeño en el Napoli lo demuestra, ya que, aunque todavía no tiene la titularidad, sigue esforzándose para conseguirla a toda costa.

¿Cuál es el sueldo del Chucky Lozano?

Lozano. Foto: tvazteca.com

Actualmente, y de acuerdo con Transfermarkt, el mexicano tiene un precio de 45 millones de euros, una cifra que se elevó asombrosamente este año, ya que, en el 2019 cuando era parte del PSV Eindhoven valía cerca de 10 millones de euros.

Con información de elfutbolero.com.mx