Hirving "Chucky" Lozano víctima de racismo en Holanda.

A pesar de que el atacante mexicano Hirving “Chucky” Lozano ha tenido una excelente primera temporada en el futbol de Holanda, el atacante surgido de las fuerzas básicas del Pachuca ha comentado que ha sido víctima del racismo por su primer año en el futbol del viejo continente.

Hirving Lozano reveló que ha sufrido racismo en Holanda, tanto en el terreno de juego como en las tribunas y en temas administrativos sólo por ser mexicano.