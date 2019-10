Hinchas de Colo Colo, U. de Chile y U. Católica se unen a marcha en Chile.

Las protestas en Chile rompieron los paradigmas, provocando que la rivalidad entre los equipos de futbol más importantes del país quedara en el olvido. Y es que aficionados de Colo-Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica se encontraron en la marcha más grande en la historia de Chile; la cual, convocó a más de un millón 200 mil personas en la Plaza Italia.

El deporte se une por un país

Sin embargo, en lugar de causar algún inconveniente por la rivalidad deportiva existente, todos los aficionados se unieron en la protesta común y brincaron y cantaron, dejando de lado cualquier diferencia.

“Que lo injusto no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente”, entonaron en una sola voz.

La Universidad Católica mandó un comunicado para todos sus aficionados, argumentando que ahora más que nunca deben de estar unidos ante la situación que vive el país con el #LasCruzadas.

Cabe mencionar que ante los problemas que están pasando en Chile, se tenía en tentativa suspender la gran final de la Copa Libertadores entre River Plate de Argentina y Flamengo de Brasil en el Monumental estadio de Chile, sin embargo la Confederación mandó un comunicado argumentando que el plan sigue en pie pero con el respaldo de seguridad.

