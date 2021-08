Hijos de Julio César Chávez no le hablan por culpa del "Canelo"

Durante una entrevista para un programa que transmiten por YouTube, dieron a conocer las declaraciones de la leyenda del boxeo mexicano con respecto a la relación con sus hijos, por lo que los usuarios se sorprendieron al saber que los hijos de Julio César Chávez no tienen una relación cercana con su papá.

El también comentarista reveló que la relación con sus hijos Julio César Junior y Omar está roto en estos momentos, pero lo que causó todo un revuelo en las redes sociales es que mencionó que ha sido por culpa del “Canelo” Álvarez, uno de los pugilistas más exitosos y reconocidos.

Por otro lado, en La Verdad Noticias te compartimos que Julio César Chávez es el máximo exponente del box en México, pues durante muchos años ha sido una de las figuras deportivas más importantes del país, lo que le permitió ser considerado como uno de los mejores boxeadores libra por libra.

Hijos de Julio César Chávez no le hablan a su papá

Durante el video que compartieron en YouTube sobre la entrevista, el boxeador mexicano comentó que la mala convivencia inició porque en su última pelea como homenaje en contra del hijo de Héctor “Macho” Camacho subió al ring al “Canelo”, lo que causó el enojo de sus hijos.

El comentarista expresó que siempre ha sido complicado estar con sus hijos, incluso aseguró que no ha sido un buen ejemplo ya que no trató bien a la madre de ellos, por lo que surgieron comparaciones cuando se dedicaron a lo mismo.

Durante la entrevista comentó que lo que pasó con “Canelo” fue algo espontáneo pero sus hijos se pusieron celosos ya que el deportista no tomó en cuenta a sus hijos para eso, por lo que se enojaron con su papá y desde entonces no le hablan.

Cabe mencionar que la rivalidad entre ellos y el pugilista fue porque el “Canelo” venció a Julio Junior en una pelea que ocurrió en el 2017. Por otro lado Julio César Chávez se decepcionó de sus hijos debido a que ambos perdieron sus peleas.

¿Cuántos hijos tiene Julio César Chávez?

El boxeador mexicano Julio César Chávez tiene 6 hijos, dos de ellos adoptados, pues la vida amorosa del boxeador fue todo un escándalo pues desde el inicio de su carrera logró cautivar a varias mujeres, algunas de ellas lograron llegar al altar.

A pesar de su pasado amoroso, tiene una relación cordial con sus ex parejas, aunque recientemente dio a conocer que no tiene una relación cercana con sus hijos ya que los hijos de Julio César Chávez no le hablan a su papá por culpa del "Canelo" Álvarez.

