Hijo del Santo denuncia a impostor en Pachuca (VÍDEOS Y FOTOS)

El continuador de la leyenda que dejara Rodolfo Guzmán Huerta, el Hijo del Santo, se molestó por la presentación que realizó una persona que se puso la indumentaria que porta el enmascarado de plata, dando autografos, tomándose fotos, firmando articulos del Santo y presumiendo que era el hijo del santo y luego cambiando al nieto del santo, engañando a las autoridades de Pachuca.

El Hijo del Santo reclamó a las autoridades de Pachuca quienes permitieron que la persona de nombre Steve Chi Mikel, se presentara en la Cuarta edición de Vientos de Alegría, utilizando el personaje sin la autorización legal del luchador.

“Este enmascarado es un impostor, no es mi hijo, ni tampoco soy yo! Y nosotros no nos colgamos cinturones robados o que no hemos ganado en un Ring! Este evento tampoco es oficial #Muchojo #DiNoalaPirateria #echenleaire @Octagon_real”, tuiteó el Hijo del Santo, al tui que habia hecho Octagon.

YA BASTA DE FRAUDES Y PIRATERÍA EN LA LUCHA!!!A LA GENTE QUE SE PRESTE A ESTOS FRAUDES CÁRCEL!!!! YA ESTAMOS HARTOS @IMPI_Mexico @IndautorMexico HAY QUE PONER ORDEN Y A TODO EL PÚBLICO NO SE DEJEN ENGAÑAR!!! ���������� https://t.co/midNmPTasw — Octagón (@Octagon_real) February 16, 2020

Por su parte la Presidencia Municipal de Pachuca informó que Steve Chi Mikel, quien portó la máscara el pasado fin de semana en la Cuarta edición de Vientos de Alegría “el Festival de Papalotes más grande México”, les entregó una disculpa por lo sucedido.

El documento emitido por el responsable del montaje fue recibido por abogados de la alcaldía, quienes se encuentran revisando la situación y de ser necesario actuarán conforme a la ley contra quien o quienes resulten responsables.

El falso Santo, firmó articulos, dio autografos y dijo ser el original

“Que vergüenza que la Presidenta Municipal de @AlcaldiaPachuca #YolandaTelleríaBeltrán permita este tipo de fraudes y engaño al público, ese no es mi hijo, mis campeonatos están en mi casa, apóyame @omarfayad para saber quien contrató a estos impostores”, escribió molesto el Hijo del Santo por la violación de derechos de autor que realizaron las autoridades de Pachuca.

Exijo que la @AlcaldiaPachuca en manos de #YolandaTelleríaBeltrán me informe quien es este impostor y que empresa es la responsable, de otra forma ella y su gobierno son cómplices de esta violación a mis #DerechosdeAutor @IndautorMexico @IMPI_Mexico @tereromero52 @omarfayad https://t.co/YBXie2usUT — El Hijo del Santo (@ElHijodelSanto) February 16, 2020

El Centro Chino Mexicano A.C. también de disculpó por las molestias que pudieron ocasionar al Hijo del Santo y sus familiares por montar el stand en homenaje al Santo, donde estuvo la persona disfrazada.

