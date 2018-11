Hijo de Octagón demanda a TV Azteca por Exatlón.

El Hijo de Octagón ha demandado a TV Azteca por no haber recibido su pago por participar en la primera temporada de Exatlón.

“Me bajaron del tour de medios después del programa y me da coraje que me hayan dado la espalda de esa forma. Salí de programa, cumplí con el proyecto al 100% y ellos no cumplieron conmigo. A la fecha no he recibido ni un centavo, no me han pagado el trabajo quehice dentro del Exatlón", comentó en el programa de Youtube, Saga Live con Adela Micha.

El Hijo de Octagón estará procediendo legalmente contra la televisora del Ajusco.

"Existe una demanda mía hacía Exatlón y TV Azteca, es una demanda laboral. No es posible que vayas a trabajar y no hayas recibido nada", aseguró el joven gladiador.

El Hijo de Octagón quedó en quinto lugar en su participación, pero aunque era uno de los favoritos para llevarse el certamen, fue expulsado y hasta el momento el programa y la empresa nunca realizaron una explicación clara de lo que pasó con el enmascarado.