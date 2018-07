Hijo de Jorge Vergara habla de la salud de su padre

Amaury Vergara, hijo de Jorge Verga y quien ahora se desempeña como Vicepresidente de las Chivas Rayadas de Guadalajara, declaró que su padre no se ha alejado del equipo por problemas de salud, simplemente se debe a que se encuentra en otros proyectos.

“Él está muy bien, muy contento, es un proyecto de vida para el que nosotros como familia lo estamos apoyando en todos los proyectos, sus empresas, se está tomando el tiempo que él necesita para que nosotros podamos tomar el control”, dijo Amaury.

Además, indicó que se encuentra preparado para asumir las responsabilidades que conllevará su puesto, asegurando que creció con las Chivas y descartando la enfermedad de su padre.

“Estoy listo para asumir el rol como vicepresidente deportivo. No está enfermo para nada”, dijo el hijo de Vergara.

¿En Chivas le temen al boicot?

En cuanto a los supuestos boicots que encabezaría la afición de Chivas a manera de demostrar su descontento con el plantel Rojiblanco, señaló que no le preocupa esta situación y respetarán dicho actuar.

"Todos estamos muy ansiosos, con la expectativa, no me preocupa el tema de los boicots, si la gente decide no apoyar en estos momento se respeta, a veces lo negativo es lo que más se escucha, pero a mí me ha escrito mucha gente que nos está apoyando, que apoya el proyecto de Cardozo, los resultados hablarán por nosotros”, dijo Amaury.

Fut-Tenis en Verde Valle ⚽️�� ¡Y estamos estrenando nueva piel de entrenamiento! https://t.co/WKtke3HvO4 — CHIVAS (@Chivas) 19 de julio de 2018

Además, invitó a la afición para no juzgar los procesos de las Chivas, pues aunque hay ciertos procesos que llegaron a su fin, también existen los proyectos que están por venir como el Mundial de Clubes.

“Hay que ser maduros, es uno que se cerró, estamos agradecidos con el cuerpo técnico pasado y le tenemos mucho cariño, a empezar de nuevo, tenemos cosas nuevas por delante, la afición debería estar pensando en lo que tenemos por delante un Mundial de Clubes, necesitamos su apoyo”, sentenció Amaury Vergara.