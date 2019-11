Hijo de CR7 lleva 68 goles en la Juventus Sub-9

Hay un refrán que dice “De tal palo, tal astilla” y queda más que comprobado en el caso del astro portugués Cristiano Ronaldo y a su hijo mayor que lleva 58 goles en lo que va de la temporada .

Cristiano Ronaldo Jr., primogénito del astro portugués de la Juventus, sigue luciendo en la categoría Sub-9 de la Vecchia Signora.

La esta rompiendo Cristiano Jr.

Cristianinho, como es apodado el hijo del CR7, lleva la impresionante marca de 58 tantos y 18 asistencias en 28 partidos disputados.

Cabe recalcar que, en abril pasado, el pequeño futbolista se proclamó Campeón de la infantil de la Juventus y se consagró como el máximo anotador con 25 tantos.

Cristiano Ronaldo Jr. es el mayor de cuatro hermanos, Cris Junior tiene nueve años y vive en Turín, con su padre. Cuando estaba en Madrid, María Dolores dos Santos, madre de CR7, solía ser quien más ayudaba al jugador a cuidarlo y criarlo. Se estima que nació en California, Estados Unidos, el 17 de junio del 2010.

En los últimos tiempos, el lusitano se encargó de compartir varios momentos en los que su hijo se destaca en diferentes secuencias. Todo indica que al niño le gusta tanto el fútbol como a su papá.

"Las veces que fui a verlo jugar me sorprendió por sus cualidades, me gustaría que fuera jugador, pero no lo presionaré, dependerá de su cabeza, no es igual a como nací yo, con dificultades, él no tiene ninguna dificultad, por eso creo que dependerá de su cabeza", dijo.

