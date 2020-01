Hijo de Antonio Mohamed solicitó su salida del Atlético de San Luís

El hijo de Antonio Mohamed entrenador de los Rayados del Monterrey, Shayr Mohamed, tomó la decisión de no defender más los colores del Atlético de San Luis, por lo que ya solicitó su baja a la directiva potosina para no participar con el equipo Sub 20 de los rojiblancos de cara al próximo Torneo Clausura 2020.

Shayr Mohamed con el Atlético de San Luís

Shayr se cansó de no tener actividad

De acuerdo con varios reportes, el "Turquito" llegó a esta conclusión debido a su poca actividad con el equipo hermano del Atlético de Madrid durante el pasado torneo, en donde tuvo escasos 156 minutos de participación y solamente arrancó en dos partidos como titular, sin embargo, se dice que la directiva del San Luís tenía contemplado al ‘Turquito’ para darle continuidad en los siguientes torneos.

Shayr prefiere ir a casa junto a su familia

Cabe recordar que durante el periodo de Gustavo Matosas en el banquillo rojiblanco, el joven delantero mexicano estuvo entrenando con el primer equipo, oero desafortunadamente no fue convocado a ningún partido por parte del estratega uruguayo.

Gustavo Matosas durante su etapa en San Luís

Durante su paso por el Atlético de San Luís, Shayr Mohamed, convivió muy de cerca con los jugadores del primer equipo, específicamente con Ricardo Centurión con quien tuvo una amistad muy estrecha.

Esta semana Shayr se unió a los trabajos de entrenamiento con el equipo del Monterrey de cara al inicio del torneo Sub 20, sin embargo, el Atlético de San Luis no ha hecho oficial la baja del atacante.

El "Turquito" ya se incorporó con el equipo de Monterrey

