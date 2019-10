Hijas de Vergara son evacuadas por incendios de California

Hijas de Vergara sufren de incendios en California

Los incendios que se presentan en el estado de California han afectado a miles de personas, entre ellas a las hijas del empresario y dueño de Chivas, Jorge Vergara, y a su ex esposa Angélica Fuentes, quienes fueron desalojadas de su casa.

La propia ex pareja del dueño de las Chivas dio a conocer esta información en su cuenta de Instagram, en la que narró cómo fue que sus hijas Valentina y Mariaignacia, actuaron cuando las desalojaron de su casa por seguridad.

“Agradecida por mi familia y lo que nos une, nuestro amor. Nos evacuaron de nuestra casa a las 3.30 am del día de ayer y todavía no podemos regresar. Pero la vida me regaló una de las más hermosas experiencias y es que cuando salíamos de la casa, vi a mi Valentina que traía en sus manitas lo más importante para ella, una revista que está en su recámara donde salimos ella, su hermana y yo, una foto de ella y su caballo y una foto de nosotras 3.

“Yo llevaba mi bolsa, a mis hijas, y a nuestras 3 perritas Boston Terrier. Y mi Mariaignacia decidió que lo más importante para ella era llevarme de la mano y no dejarla ir. Esto ha tocado mi corazón de una forma que pocas cosas han logrado hacer. Al final, EL VERDADERO HOGAR ESTA EN EL CORAZÓN”, escribió Angélica Fuentes, junto a una foto de ella con sus hijas y otra de los incendios que afectan California.

Además de las hijas de Jorge Vergara y Angélica Fuentes, otros personajes que han tenido que evacuar sus viviendas ante el peligro causado por estos incendios en California son la actriz mexicana Kate del Castillo, el basquetbolista LeBron James, así como los actores Arnold Schwarzenegger y Kate Beckinsale.

