Hija de Julio César Chávez revela que le tenía miedo al boxeador

Julio César Chávez enfrenta polémicas por declaraciones de sus hijos

Nicole, la hija de Julio Cesar Chávez confesó en una reciente entrevista que le tenía mucho miedo al boxeador, además de que sufría cuando su padre llegaba a casa, esto por sus problemas de adicciones.

La hija del reconocido boxeador, la actriz Nicole Chávez confesó que tuvo una infancia difícil, pues su papá luchaba contra las adicciones.

“Antes era un caos, no solo había mujeres. Yo no puedo contar una historia fea de él, porque siempre fue muy cuidadoso. No tengo muchas imágenes feas, pero sí recuerdo que le tenía mucho miedo”, contó.

Nicole Chávez revela porque le tenía miedo a Julio César Chávez

Nicole afirmó que el boxeador nunca le pegó o le dijo algo, sin embargo confesó que era muy agresivo con su forma de hablar y se enojaba, cuando llegaba ebrio.

“A veces era agresivo, pero no para golpear, sino en su tono de hablar y enojado era el triple. Yo recuerdo que me hacía pipi, me hacía dormida, si era un miedo”, recordó.

Señala que el boxeador Julio César Chávez nunca fue un mal padre, pues siempre fue cuidadoso con sus adicciones y nunca lo hacía en su casa.

“Siempre fue muy cuidadoso. Nunca lo vi tomar, ni drogarse ni mucho menos. Siempre cuidó esa parte. Nunca fue un mal padre”, confesó la también actriz.

Julio César Chávez enfrenta problemas con sus hijos

Julio César Chávez Jr ha declarado que su padre lo golpeaba a causa de sus adicciones

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, el boxeador reveló que su hijo Julio Cesar Chavez Jr. no le habla, debido a su amistad con el tambien boxeador “Canelo” Álvarez.

“Yo los adoro y los quiero mucho, pero ahorita no me hablan, están enojados porque subí al Canelo (al ring) ahora que hice la exhibición, que porque no subieron ellos”,

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que además Nicole Chávez, hija del campeón, estaba molesta por estar cerca de la familia del Canelo.

Por su parte,el hijo de Julio César Chávez, ha dejado en claro que no tiene una buena relación con su padre y lo ha acusado de haberlo pegado cuando era joven.

