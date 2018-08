Higuera promete ser más humilde y menos errático con Chivas

Fue a partir de la semana pasada, cuando José Luis Higuera se adueñó de otro papel en Chivas, dejó a un lado el Grupo Omnilife-Chivas para solamente enfocarse en el ámbito deportivo, propio que admitió no ser su fuerte, pero que intentará mejorar en lo realizado en los últimos tres años y medio.

El director general del Guadalajara comentó que buscará ser más humilde, hará todo lo posible por no cometer errores del pasado, e intentará "regresar al Guadalajara a los primeros planos".

“Yo veo que fue al principio una gestión de salir de una situación muy complicada, era el descenso, después construir un equipo con un liderazgo y una presencia de plantel y regresarlo a los lugares donde debería de estar y después, lamentablemente entre muchos factores nos tocó ahora caer un poco y perder eso que habíamos construido", declaró Higuera a Chivas TV Radio.

"Esas tres etapas me permiten que este nuevo ciclo de 100 por ciento atenderlo, aprender, no volver a cometer los mismos errores, ser muy humilde, sobretodo en una industria que no es la mía, estoy muy cobijado por el grupo, el cuerpo técnico, los mismos jugadores me han recibido muy bien".

Higuera fue modificado de CEO de Omnilife- Chivas, cargo que ahora está bajo la responsabilidad de Amaury Vergara, quien de igual manera es vicepresidente ejecutivo del Rebaño.

A Higuera los seguidores rojiblancos le recriminaron la ausencia de refuerzos y la salida de Matías Almeyda, por medio de un movimiento denominado #Autodefensarojiblanca, lo que también le apoyó a modificar.

“Para la afición no tengo más que comprometernos, sabemos sus mensajes, es también importante entender cuando estás mal, cual es el mensaje en este caso de tu afición que para este club es sagrada, se expresaron, lo cual lo rescato y para mí es muy bueno saber que en el futbol cualquier decisión va más allá de una simple decisión, hay que medirlas muy bien, (estoy) muy animado, muy comprometido para poder regresar a lo que ya hicimos una vez que es volverlo a la competitividad con personalidad y con jugadores insignia en el club", sentenció.