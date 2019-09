Higuaín patea a un auxiliar técnico de la Juventus (VIDEO VIRAL)

El atacante argentino, Gonzalo Higuaín, ha demostrado su frustración por no obtener los resultados esperados durante las últimas semanas, ésto luego de que perdió la calma en un entrenamiento después de que sus compañeros le hicieran una broma en un 'torito' y estalló de furia contra un auxiliar técnico y con una valla de publicidad en el campo de la Juventus.

El jugador de la Juventus se molestó de manera abrupta al no poder recuperar el balón en uno de los ejercicios típicos en los entrenamientos del fútbol, ante la impotencia, Higuaín decidió desquitar su furia y patear a un auxiliar técnico que supervisaba el entrenamiento, a quien golpeó a la altura de la rodilla que de inmediato resintió, para posteriormente alejarse mientras se sobaba la zona donde el argentino le propinó el golpe.

Sin embargo esa no fue toda la rabieta que hizo el futbolista, ya que también se desquitó su contra una valla publicitaria pateándola y golpeándola hasta que terminó por jalarla, mientras sus compañeros observaban su rara actitud.

Sus compañeros no podían creer lo que veían y al no saber si tomárselo a broma, rápido fueron a calmar a Higuaín quien parecía no entrar en razón. Finalmente, se calmó y pudo seguir a las órdenes de su técnico.

Higuaín no ha marcado un solo gol en la Seria A

Cabe recordar que Gonzalo Higuaín no ha mostrado buenos resultados durante sus últimos encuentros, ya que luego de participar en tres partidos de la temporada con la Juventus, únicamente ha conseguido marcar un gol, quizás este es el motivo por el que perdió los estribos y arremetió contra el auxiliar.

