Higuaín declaró que desea ganar la Champions League antes de retirarse

El delantero argentino, Gonzalo Higuaín, quien volvió a Juventus en gran forma y otra vez cautiva a los seguidores italianos, aseguró que buscará obtener la 'orejona' antes de colgar los botines en forma definitiva: "Al final, todos queremos ganarla".

"El único sueño que tengo es ganarla. Jugué en las ligas que quise y convertí en todas. Mi carrera fue increíble. No tengo nada que agregar o mejorar aparte de eso. Al final, todos queremos ganar la Champions". Con estas palabras, Gonzalo Higuaín expresó su deseo de obtener la 'orejona' antes de decidir ponerle punto final a su carrera profesional.

Más allá de eso, la entrevista con el diario inglés The Telegraph también contó con un futbolista reflexivo y consejero: una vez que le diga adiós al fútbol, le gustaría ayudar en la formación de aquellos que recién comienzan.

"Quiero que sepan lidiar con las presiones externas y las presiones de los hinchas. Que eviten alguno de los errores que yo cometí", enfatizó Higuaín.

A su vez, el 'Pipa' sentenció: "No necesito dar explicaciones, todo el mundo sabe a que me refiero cuando digo que no todo es bueno alrededor del fútbol. Estoy en un deporte que amo y en una industria que a veces no me gusta. Quiero que los chicos estén preparados, quiero compartir mi experiencia".

Cualquier jugador profesional en este globo terráqueo algún día tiene la esperanza de poder alzar el trofeo de la Champions League "La Orejona", higuaín es uno de ellos y vaya que tiene hambre de poder hacerlo, y si todo sigue marchando bien tal vez en un tiempo no muy lejano podamos ver a Higuaín coronarse con el trofeo que tanto desea.

