Herrera y Cristante estallan contra el VAR y el arbitraje del Toluca-América en la Liga MX.

Los técnicos del América y el Toluca, Miguel “el Piojo” Herrera y Hernán Cristante respectivamente, se sintieron afectados por las decisiones arbitrales durante el encuentro de ida de los cuartos de final de la Liga MX que ambos sostuvieron.

Por su parte, Miguel Herrera se quejó del trabajo de Marco Antonio Ortiz y Adonai Escobedo. "El Piojo" llamó "güey" al árbitro Escobedo en referencia al tiempo de compensación añadido al final, período en el que Alexis Vega empató para el Toluca.

“¿De dónde sacó seis minutos este 'güey'? Por favor. Dice que en lo que revisaban la jugada, se tardó un minuto y dijo que por el VAR. Cuatro minutos era exagerado, parece que el cambio de árbitro nos perjudicó a nosotros. Entró a marcarnos todo en contra. No puede ser”, dijo en la conferencia de prensa al finalizar el encuentro.

Este es el gol que motivó la molestia de "El Piojo"

El VAR también estuvo en las declaraciones de “El Piojo”, quejándose de la falta que Pablo Barrientos le cometió a Edson Álvarez y que a su juicio era de roja pero no fue revisada. Dijo que esas son las jugadas en las que deberían auxiliar al árbitro pero no sabe si la gente del VAR “se están echando una torta o unos 'chescos' o están platicando”.

Por su parte Hernán Cristante declaró que el VAR solo favorece a los equipos grandes y su equipo ha sido siempre perjudicado ya que se usa con discrecionalidad para no exhibir a los silbantes.

“Podríamos haber empatado antes si el VAR hubiera sido justo porque hubo una mano muy clara que el VAR no vio. Es la tercera vez que el VAR con ‘V‘ de vergüenza", comentó Cristante durante conferencia de prensa.

Crisitante dijo que no se explica porque se aceptó usar el Video Arbitraje en esta instancia.

“Te puedo asegurar que los técnicos no aprobamos el VAR, seguro fue alguien que no sabe mucho, nosotros acatamos las reglas y nada más. No está bien”, señaló.