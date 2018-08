Hernán Crespo contesta con carta a disculpas de Bielsa

Después de que Marcelo Bielsa presentara disculpas públicas a Hernán Crespo por haberle dicho mentiras acerca de su desempeño en el terreno de juego cuando lo comandó hace casi 20 años, el ex atacante argentino contestó con una carta a la confesión del entrenador.

Fue por medio de su perfil de Twitter, donde Crespo compartió un escrito donde destacó su tristeza luego de las palabras del estratega y afirmó que lamenta el engaño de un referente con Bielsa.

"Fue una tremenda decepción sentirme engañado por un líder como usted. La tristeza fue tan grande como la estima que yo le tenía".

Carta Abierta a Marcelo Bielsa. pic.twitter.com/FL0kYnMBpD — Hernan Crespo (@Crespo) 24 de agosto de 2018

"Acepto sus disculpas. Ya lo perdoné hace tiempo, si es que debía perdonarlo. Lamento que no lo hayamos hablado personalmente, ni siquiera por teléfono, pero nunca es tarde. Además, los dos sabemos que ya se había dado cuenta de 'su grave error' mucho antes de esta declaración", se puede leer en un fragmento de la carta.

Disculpas del entrenador

Toda este dramático escenario entre Bielsa y Crespo se creó luego de que el entrenador diera a conocer sus disculpas con el ex futbolista en su última conferencia de prensa en Leeds, por haberle hecho pensar que era un futbolista maduro para darle fuerza a su autoestima cuando todavía no lo lograba.

"Cuando pasó el tiempo y él maduró verdaderamente, yo le dije 'qué madurez actual la tuya, no sos el mismo que eras antes', a lo que el contestó: '¿Cómo? Si usted me había dicho antes que yo estaba consolidado. Entonces, usted me engañó. Usted antes me dijo que yo era sólido y usted no pensaba que yo era sólido. No me lo perdonó nunca eso y con mucha razón", confesó el timonel.