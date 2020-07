Hermana de Rommel Pacheco da positivo por Coronavirus (VIDEO)

Kennya Pacheco, hermana del clavadista mexicano originario de Yucatán, Rommel Pacheco, dio positivo por Coronavirus, noticia que ella misma informó a través de su cuenta personal de Facebook ante la preocupación de sus seguidores al estar expuesta al virus por su profesión. “Gracias a tod@s por sus mensajes de apoyo, sigo con los malestares de Covid, pero fuera de peligro; es hora de cenar…”, escribió a través de su cuenta personal para agradecer las muestras de solidaridad.

Kennya Pacheco

Kennya compartió su experiencia con el Coronavirus

Lo anterior fue dado a conocer por la propia hermana del ex campeón del mundo en 2016 y medalla de plata en el Campeonato Mundial 2017, quien actualmente se desempeña como médico en un hospital, por lo cual decidió compartir su experiencia con la sociedad para que entiendan más sobre la extraordinaria labor de los trabajadores de la salud. “Me decidí a hacer este vídeo porque quiero que sirve de ejemplo de caso clínico en donde pueda contarle la historia natural de la enfermedad”, detalló.

Kennya Pacheco haciendo frente al Coronavirus

Al borde de las lágrimas, agradeció a su familia y a Dios por ser un caso leve de Coronavirus, en donde la yucateca señaló que con su experiencia quiere comparar lo que aparece en los artículos publicados por diferentes medios con su vivencia, para ayudar a sus seguidores a tener un panorama más completo de lo que en verdad significa esta nueva y peligrosa enfermedad.

Rommel y Kennya Pacheco

"Sé que la vida y las actividades económicas tienen que continuar, pero no bajen la guardia en usar cubrebocas y careta en todo momento, sobre todo no se expongan en situaciones y lugares innecesarios; cuídense a ustedes, a sus familias y a todos que esta enfermedad no tiene distinciones", añadió la hermana de Rommel Pacheco. Al tiempo que aseguró, continuará compartiendo su evolución y experiencias con todos sus seguidores.