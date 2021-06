Henry, Ochoa y Romo serían los tres refuerzos del Tri Olímpico

El Director Técnico de la Selección Olímpica, Jaime Lozano, habría tomado su decisión sobre los tres refuerzos que acompañarán a la Sub-23 en su camino hacia la medalla de Oro en Tokio 2020, siendo Henry, Ochoa y Romo, los hombres de fé para las olimpiadas.

Sin confirmar nombres aún, Lozano indicó que los tres refuerzos ya están decididos y solo esperan la confirmación de dichos futbolistas.

Los tres nombres antes mencionados habían estado circulado desde semanas atrás, mientras la Selección México Sub-23 enfrentaba sus partidos de preparación rumbo a Tokio 2020.

En el pasado también se había rumoreado a Jiménez como refuerzo.

Jaime Lozano aseguró mediante una conferencia de prensa, que ya tiene a los tres futbolistas que reforzarán a la Selección Mexicana en su objetivo por conquistar nuevamente la medalla de oro en los Olímpicos.

"Sí, ya tomamos una decisión, no la voy a decir hoy porque quiero hablar con ellos primeros, pero ya tenemos esos tres refuerzos. Estamos tranquilos, estamos contentos, quería terminar esta gira para ponerme en contacto con ellos, es probable que lo haga en unos momentos más, cuando acabe esta conferencia, pero no me gustaría decir los nombres hasta hablar primero con ellos”, comentó.