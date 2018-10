Henry Martín habla del partido contra Costa Rica

La Selección Mexicana de Futbol, ganó su primer encuentro de esta Fecha FIFA, pues se midieron a Costa Rica y los derrotaron 3-2. Ante esto, al finalizar el encuentro el futbolista habló de cómo vio el partido.

En una entrevista realizada por TV Azteca, el futbolista es cuestionado sobre el partido. Asegura que parte importante para ganar, fue la mentalidad y los consejos que les dio el Tuca Ferretti.

“Nunca bajar los brazos, nunca bajar la mentalidad. Creo que al medio tiempo el Tuca, nos aconsejó y nos dijo. Y bueno, muy contento de poder ayudar a sacar el triunfo.”, aseguró Henry.

Henry Martín agrade a las Águilas del América

Ante la afirmación que se vio al futbolista iniciar con fuerza el partido, el militante de las Águilas del América aseguró que esto de se debe al apoyo que recibe de sus compañeros y a su Director Técnico en la Liga MX.

“Es algo que vengo trabajando mucho con la ayuda de Miguel, todos mis compañeros del América que me han apoyado demasiado a pesar de los altibajos que he tenido, creo que hoy fue una gran noche para mí y me voy muy feliz con eso.”, añadió Martín.

Para finalizar, se le mencionó que la Selección Mexicana de Futbol necesita goleadores, pero estos a veces no encuentran la oportunidad por falta de minutos con sus equipos, dicha razón por la que respondió que esta es una buena oportunidad para levantar la mano.

“Creo que con estas oportunidades levantamos la mano, el trabajo se está demostrando dentro de la cancha. A mí me gusta mucho trabajar y hablar dentro de ella. Creo que los resultados me han estado acompañando y a seguir por el mismo camino.”, sentenció el futbolista.