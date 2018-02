Henry Martín, futbolista yucateco con los pies en la tierra

Los señores Daniel Martín y Guadalupe Mex aseguran que su hijo vive un momento de ensueño con el conjunto de Coapa. Sin embargo, el jugador americanista deberá ser fuerte tanto en lo físico, para competir, como en lo mental para aceptar las críticas.

Alegres y motivados por el arranque de Henry en el Clausura 2018, los padres del yucateco mantienen una comunicación estrecha con su hijo para que en todo sienta el apoyo de la familia.

¿Cómo tomaron el traspaso a la Águilas?

‘Nos llenó de felicidad porque sabemos de la gran historia del club. También estamos conscientes de lo que implica jugar para dicha institución y el mejor consejo que le dimos a nuestro hijo es que pelee en todo momento un lugar y mantenga la mejor actitud’.

En una entrevista con ESPN el jugador del Nido aseguró que le dieron a escoger entre las Águilas y Chivas, ¿Influyeron ustedes en su decisión?

‘Él fue quien tuvo la última palabra, nosotros dimos nuestro punto de vista y al final escogió trabajar con el Piojo. Conoce a Miguel Herrera y sabía que no la tendría fácil en el América, así que aceptó el reto de ir a México para demostrar sus capacidades’.

¿Cuál es el sentir de Henry?

‘Nos comenta que está feliz por lo que ha logrado, pero sabe que todavía tiene mucho que dar y no se quedará con esto. Nos platica de la gran exigencia que pide el club y por eso trata de estar a la par del grupo, se mata en los entrenamientos’.

¿Cuál es el consejo?

‘Que siga adelante, que no baje los brazos, que no se rinda y mantenga el hambre de triunfo. Ahora está en una buena racha, pero también vendrá momentos difíciles y le aconsejamos que no afloje su paso’.

¿Cuál fue la reacción en la familia de su debut con gol y el hat-trick?

‘Desde el principio estábamos contentos porque salió en la alineación titular, pero nunca pensamos que pudiera anotar en su primer partido. Nos dio gusto porque para él es motivante y se pega a la competencia’. Cuando anotó los tres goles fue algo muy especial, pero lo más importante fue que en el buscó esos goles con sus movimientos e insistencia. Fue una noche muy especial para todos’.

¿Qué tan posible es que llegue al Mundial?

‘Desde este lado observamos que todos tienen las mismas oportunidades, tanto los que juegan en Europa y en México, pero la decisión final será de Osorio, lo que le pedimos a Henry es no distraerse y que esté concentrado en su club, la convocatoria al Tri vendrá con las actuaciones’.