Henry Martín apunta como delantero titular del Tri

Para la Selección Mexicana se acerca el tiempo en que tendrán que definir sus 26 jugadores previo al Mundial Qatar 2022, pues aunque la competencia sea grande, hay una fecha máxima, y por el momento Henry Martín es quien iría a la cabeza.

Raúl Jiménez continúa en su proceso para recuperarse de la lesión que lo ha apartado de las canchas de la Premier League por meses, lo que aún no lo hace elegible para acudir a Qatar 2022, e incluso algunos recomiendan no llevarlo por su falta de ritmo.

Funes Mori, por su parte, tuvo un torneo muy malo en la Liga MX y apenas anotó unos cuantos goles, sin embargo, se habla de que 'Tata' Martino lo llevará sin importar nada, lo cual no ha causado mucha simpatía en los aficionados.

El excluido sería Santiago Giménez, quien recientemente volvió a anotar un gol en Europa League que le dio el pase de ronda a su equipo, pero el técnico no lo contempla, por ello, en La Verdad Noticias te contamos quién pinta para ser titular.

¿Henry Martín titular en el Mundial?

Él puede ser el elegido como titular

El Tri jugará ante el Irán la próxima semana, para afinar detalles previos al Mundial y con miras al duelo de Arabia Saudita, y quien pinta para ir desde el arranque es el delantero del América, Henry Martín, quien estuvo cerca de ganar el título de goleo del Apertura 2022.

A pesar de ello, aún no hay definido un titular para el Mundial, pero se habla de que el yucateco tendría la ventaja por los motivos que ya te mencionamos de los demás delanteros, pues mientras la estrella está lesionada, los demás son duda.

Santiago Giménez sería el excluido

Giménez se ha vuelto importante en su equipo

Raúl Jiménez continúa en recuperación para volver con el Tri a mediados de noviembre, pero su estado físico en el Mundial podría ser muy bajo, e incluso se puede arriesgar a empeorar todo, aun así Martino lucha por poder llevarlo al Mundial

Aunque, para malestar de varios fans, el descartado final podría ser Santiago Giménez, en quien no confía mucho a pesar de su buena temporada de debut en los Países Bajos, pero el mismo goleador ha dicho que no le afecta si va o no a la Copa del Mundo.

