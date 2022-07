Helmut Marko arremetió contra Checo Pérez por abandono en GP Austria

El asesor principal de Red Bull Racing, Helmut Marko, terminó molesto con Sergio 'Checo' Pérez, quien abandonó el Gran Premio de Austria debido a daños en el RB18 tras sufrir un toque con George Russell sobre la curva 4 durante la primera vuelta de la carrera.

Según información de ESPN, el asesor austriaco responsabilizó al mexicano por el incidente con el piloto de Mercedes, y reveló que antes de la carrera les advirtieron a sus pilotos que no intentaran rebasar en la curva 4.

Marko recordó el incidente que vivió en 2020 el expiloto de Red Bull, Alex Albon, quien en esa misma zona sufrió un toque con Lewis Hamilton, lo que provocó que el inglés terminara en la grava y con ello perder sus esperanzas de triunfo.

Helmut Marko contra Checo Pérez

Helmut Marko arremetió contra Checo Pérez por abandono en GP Austria

"Dijimos antes del comienzo: 'No en el exterior de esa curva, eso no es posible'. Ya hemos tenido experiencia con Albon aquí", mencionó el ex piloto a Sky sobre el incidente que tuvo Checo Pérez en el GP de Austria.

Ante lo vivido por Checo Pérez, y el segundo lugar de Max Verstapapen, Helmut fue claro al mencionar que la jornada del día fue "amarga". Helmut Marko mencionó que lo vivido por Pérez, "Desafortunadamente, eso fue innecesario".

Del mismo modo mencionó que no ve riesgo en el campeonato de constructores, ni pilotos, pues Max Verstappen sigue liderando y Red Bull se mantiene a la cabeza del campeonato, ya que el español Carlos Sainz Jr. tampoco pudo terminar, por el incendio que vivió la Ferrari.

Te puede interesar: ‘Checo’ Pérez se queda con Red Bull hasta 2024

Helmut Marko se siente tranquilo

Helmut Marko arremetió contra Checo Pérez por abandono en GP Austria

"Limitamos el daño. Ferrari y nosotros estamos más o menos al mismo nivel todo el año. Se trata de pequeñas cosas. No estamos preocupados, no es como si de repente estuviéramos perdiendo el campeonato aquí", aseveró.

"Fue muy extraño. Los primeros tres juegos de llantas tuvimos una increíble cantidad de desgaste. No podíamos explicar eso. Y lo gracioso fue que con ese último juego de neumáticos volvimos a ser rápidos”, dijo Marko sobre Max Verstappen.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.