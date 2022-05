Helmut Marko acepta el enojo de Checo Pérez en el GP de España

El asesor principal de Red Bull Racing, Helmut Marko, celebró que “Checo” Pérez expresara su molestia, tanto en radio durante la carrera como al finalizar el Gran Premio de España, y señalar que no se le hacía justo ceder su posición en pista a Max Verstappen.

El expiloto austriaco mencionó que es bueno que el mexicano se queje y busque explicaciones ante lo vivido este domingo, pues en dos ocasiones dejó pasar al nuevo líder del campeonato Verstappen.

"Si no se hubiera quejado, no sería un verdadero piloto. Es perfectamente entendible que no responda a la orden diciendo: 'Sí, que me rebasen sin problemas' y que hasta le salude desde el coche dando el paso. Es normal", dijo Marko a ORF.

Sin embargo, Helmut Marko también mencionó que el piloto mexicano no podía competir en la carrera con su compañero neerlandés, pues este tenía un mejor ritmo de carrera y contaba con un neumático fresco.

"Estaba claro que Checo no habría podido terminar con ese juego de neumáticos si quería competir con Max", expresó ante los medios de comunicación en el Circuito de Catalunya tras el Gran Premio de España.

Checo Pérez finalizó en la segunda posición del Gran Premio de España, un podio amargo para el piloto mexicano al ceder la victoria a su compañero Max Verstappen, quien tomó el liderato del campeonato de la Fórmula 1 tras el retiro de Charles Leclerc.

La no deseada orden de equipo llegó en la vuelta 48 cuando desde boxes llamaron al mexicano para señalar que Verstappen era más rápido. La orden fue clara, el mexicano tuvo que bajar la cabeza y limitarse a responder “es injusto, pero ok”.

Cuando el piloto mexicano estaba en el primer lugar y parecía que tendría su primera victoria de esta temporada, Max Verstappen fue mejorando el ritmo y se acercó a su compañero, por lo que el equipo austriaco le pidió a Checo no poner resistencia para un posible rebase del neerlandés.

