Héctor Herrera ya no la arma y Gerardo Martino podría tener otro mucho mejor

La afición no está feliz con la actuación reciente de Héctor Herrera, uno de los favoritos de Gerardo Martino, pues, en el último partido de la Selección Mexicana contra Estados Unidos donde el Tri perdió con un marcador 2-0, no fue jugador clave, pero mientras su mal desempeño deja mucho que desear hay otro futbolista en Europa que es mucho mejor pero que el Tata no quiere llamar

Herrera juega actualmente en España, en la Primera División con el Club Atlético de Madrid.

Anteriormente te contamos que Martino estaba impactado por el apoyo a México; sin embargo, ahora te diremos por quién podría ser reemplazado, pues, es tres veces mejor que él, aseguran fans.

Gerardo Martino y el jugador que podría sustituir a Héctor Herrera

Tata Martino no quiere ver que Herrera ya no tiene buen nivel en el Tri, señalan fans de la Selección Nacional de México, y que, por ello, se niega a aceptar que Marcelo Flores podría ser un excelente suplente, ya que, tiene el nivel para conseguir que la escuadra azteca clasifique sin problemas a Qatar 2022.

Aunque las cosas podrían estar claras para la afición, el Director Técnico del Tricolor, no llama a Flores porque al parecer sigue siendo muy joven, y es que apenas tiene 18 años, de ahí que prefiere dejarlo en la sub 18, insistiendo en dejar Héctor como centrocampista.

¿Quién es Marcelo Flores?

Es un jugador de fútbol que se desempeña como centro centrocampista en el Arsenal Sub-18 de la Premier League Sub-18, aunque nació en Canadá suele representar a México en la Selección Mexicana Sub-18, y es una de las promesas futbolistas de esta década.

