Héctor Herrera: '"si amas el fútbol, te tiene que gustar correr detrás de la pelota"

No ha sido fácil para Héctor Herrera ganarse un lugar en el once titular de Diego el "Cholo" Simeone; pero desde su llegada ha sabido afrontar los riesgos que se le han presentado en su estancia en el Atlético de Madrid.

En entrevista para un medio de comunicación, el mediocampista Héctor detalló cuáles han sido las virtudes que le han ayudado para llegar a una de las mejores ligas del mundo.

El mexicano Colchonero.

“Dicen que soy uno de los jugadores que más kilómetros recorren. ¡Y me gusta! Si jugar al fútbol es lo que amas te tiene que gustar correr detrás de la pelota. Hay cansancio. Es lo normal”, detalló 'HH'.

Para el exjugador del Porto, todos los aspectos del fútbol generan un placer, sin importar si se trata de atacar o defender.

“No sólo correr con la pelota da placer. Defensivamente hay que ayudar. Como amante del fútbol no se te ocurre que eso suponga dolor o sacrificio. Si de verdad quieres tener la pelota otra vez, defender es un placer. Correr, ir a presionar, barrer, levantarte, chocar, pasarla, meter goles. Todo eso es el placer del fútbol. Sin movimiento constante no puedes ni controlar los partidos ni volver a respirar”, aseguró.

Luego de ser el capitán de su equipo, tuvo que esperar varios meses para tener actividad regular en el esquema del "Cholo" Simeone, situación que siempre tuvo preparada y que resolvió con el trabajo constante.

“Venía preparado para cualquier escenario. Sabía que no iba a ser fácil. Sabía que me tenía que preparar tanto en lo mental como en lo físico para venir a un reto tan grande como es el Atlético de Madrid. Sabía que si no jugaba de inicio sería por algo, porque no estaba adaptado al sistema o por otra circunstancia. No tenía porque juzgar al mister”, declaró Herrera.

