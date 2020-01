Héctor Herrera quiere ser refuerzo en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

Los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 han resultado ser todo un atractivo para algunas figuras del fútbol mundial, y los mexicanos no se quedan atrás en sus ganas por ir a la justa veraniega, tal es el caso del mediocampista del Atlético de Madrid, Héctor Herrera, quien aseguró que le gustaría repetir esta experiencia, pues él fue parte del equipo que ganó la medalla de oro en Londres 2012.

"Claro, me encantaría. Si me preguntas qué refuerzos estarían para la selección, obviamente que me incluiría en esa lista. Sería un sueño poder participar y poder ganar nuevamente unas olimpiadas. Es verdad que después de haber vivido esa experiencia, supongo que es más fácil asimilar lo que vas a enfrentar y vas a vivir.

Hector Herrera quiere estar en Tokio 2020.

Y podría pasar esa experiencia a los jóvenes que van por muy buen camino", relató 'HH' para Fox Sports, quien además dijo que aún no piensa reitrarse del Tri, pues quiere "ser referente e importante para el país".

Pero Herrera no es el único mexicano con experiencia que se ha apuntado a Tokyo 2020, recientemente Carlos Vela, jugador de LAFC de la MLS también dejó abierta la posibilidad de asistir a los Juegos Olímpicos.

"Si realmente se me necesita o se platican las cosas bien y a todos nos agrada la idea, adelante. Si me lo plantean... no hay locuras en esta vida", comentó Vela para ESPN.

Jonathan dos Santos, futbolista del Galaxy también reveló hace unas semanas que le "encantaría representar a México en Tokyo 2020", y el primero en mostrar interés por acudir a la justa fue Andrés Guardado, actual jugador del Betis, quien dijo estar dispuesto a ayudar al Tri.

