Héctor Herrera posa para revista de moda tras cirugía estética (FOTOS)

Héctor Herrera posa para revista de moda tras cirugía estética

Después de someterse a una cirugía estética de orejas y nariz, el mediocampista del Porto Héctor Herrera, disfrutará de ser la portada de octubre de la revista GQ México, una publicación que se hace cada mes y ha logrado marcar tendencia en moda masculina en los últimos años.

Cuando terminó el Mundial Rusia 2018, el futbolista mexicano que milita en Portugal, se tomó el tiempo de aplicarse una 'arregladita', situación de la cual platicó por primera ocasión en una entrevista, estando en la comodidad de su casa para GQ México.

También te puede interesar: Los mejores memes de la cirugía de Héctor Herrera

Héctor Herrera posa para revista de moda tras cirugía estética

“La imagen hoy en día es importante y creo que en el mundo se le da importancia de más, pero al final de cuentas lo más importante es lo que llevamos dentro y lo que uno puede ser como persona".

“La cirugía no ha cambiado nada en mí, me sigo sintiendo la misma persona. Quedé muy satisfecho con lo que me hice, no me siento peor o mejor, creo que he tomado la decisión correcta y si no me la hacía también era la decisión correcta. Si yo no fuera una persona famosa, nadie lo comentaría, es el precio que debemos pagar por la fama”, comentó el originario de Rosarito, Baja California.

Héctor Herrera posa para revista de moda tras cirugía estética

Primera sesión fotográfica oficial

HH también llevó a cabo una sesión fotográfica, la que se convierte en la primera de forma oficial después de su nueva imagen, pero el deporte no fue descartado y también confesó con que futbolista mexicano e internacional hubiera deseado compartir la cancha.

Héctor Herrera posa para revista de moda tras cirugía estética

“Me hubiera gustado haber jugado con Cuauhtémoc Blanco y mi ídolo es Juan Román Riquelme”, de igual manera, el seleccionado nacional resaltó que en el Tri existe “una verdadera familia" la clave perfecta "para conseguir cosas importantes”.

Héctor Herrera posa para revista de moda tras cirugía estética