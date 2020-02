Héctor Herrera: la verdadera razón por la que no jugó en contra del Real Madrid

El mexicano apuntaba al once titular del Atlético de Madrid en el derbi, pero el argentino Diego el "Cholo" Simeone, entrenador de los colchoneros, alinea en el derbi ante el Real Madrid al croata Sime Vrsaljko, Víctor Machín, 'Vitolo', y Marcos Llorente, dispone en el banquillo del belga Yannick Carrasco y tiene la baja de última hora del mexicano Héctor Herrera a causa de unas molestias.

El Atlético sale con Jan Oblak, en la portería; Sime Vrsaljko, Stefan Savic, Felipe Monteiro y Renan Lodi, en la defensa; Ángel Correa, Marcos Llorente, Thomas Partey y Saúl Ñíguez, en el centro del campo; y Víctor Machín, 'Vitolo', y Álvaro Morata, en el ataque.

Se pierde el derbi el mexicano.

Héctor Herrera, que arrastraba molestias durante la semana, pero que apuntaba al once en el derbi en las pruebas del jueves y el viernes, pero se sumó este sábado a la lista de bajas para el partido de Diego Costa, Joao Félix, Santiago Arias, Kieran Trippier, Santiago Arias y Koke Resurrección.

Un partido en el que el equipo de los colchoneros necesita una victoria, ya que no le ha ido nada bien en estas últimas dos semanas perdiéndolo todo, una derrota más podría significar muchas molestias en los aficionados y el cuerpo técnico ya se estaría empezando a preocupar por esta malisima racha.

Una limpia no le haría mal al equipo del mexicano Héctor Herrera, no es común que este equipo español tenga malas rachas ya que sabemos que es un gran equipo y siempre compite por los primeros lugares, pero ha caído en un gran hoyo en el cual no ha podido salir, esperemos que en contra de los merengues puedan retomar esa confianza.

Aunque hasta lo que va del encuentro con la segunda parte iniciada, el Real Madrid ya va gando por 1-0 con gol de Karim Benzema al minuto 56. Esperemos que el equipo de Herrera pueda remontar en lo que queda de partido para que sigan luchando en LaLiga y de aquí en adelante se recuperen de ese tropiezo.

