Héctor Herrera habla sobre su poca participación dentro del Atlético de Madrid.

Héctor Herrera se ha perfilado como uno de los mejores mediocampistas mexicanos de los últimos años, por esta poderosa razón es inamovible en la Selección Mexicana, no obstante, donde ha tenido que luchar para encontrar regularidad es con el Atlético de Madrid.

El mediocampista mexicano se encuentra bajo las órdenes de Diego “Cholo” Simeone y a pesar de que ha destacado en múltiples ocasiones su gran trabajo, no siempre es titular o en ocasiones ha tenido que quedarse en la banca, situación que espera no suceda en el encuentro ante el Machester United de la Champions League.

El jugador Héctor Herrera reconoce que esta situación es algo complicada especialmente en la parte anímica y cuando arriba a casa es difícil enfrentar que en el equipo no te toman en cuenta.

¿Qué dijo Héctor Herrera sobre el Atlético de Madrid?

Héctor Herrera habla sobre su poca participación en el Atlético de Madrid.

“La verdad es que muchas veces voy jodido a casa, que es donde uno puede ser como es o expresar lo que sientes. Y yo, de verdad que en casa con mi mujer también hablo muchísimo de ese tema, sobre todo cuando no juego, cuando tengo poca participación. Es difícil asimilar que no estar participando, que no te toman en cuenta.

Es difícil llegar a casa y estar con el mismo ánimo, pero la verdad es que estoy muy tranquilo”, comentó el futbolista en entrevista para la agencia de noticias EFE. A pesar de las circunstancias, Herrera acepta que prefiere guardar la calma y no desesperarse.

“Es difícil porque uno siempre quiere jugar, ser protagonista, participar y todo. Yo por lo menos intento estar tranquilo y trabajar para cuando me toque jugar y me toque alguna oportunidad para poderla aprovechar”, afirmó.

¿Cuántas veces ha sido titular Héctor Herrera?

Héctor Herrera habla sobre su poca participación dentro del Atlético de Madrid.

Según con los reportes del diario Marca, Héctor Herrera únicamente ha sido titular en tres de los 25 partidos que ha disputado el Atlético de Madrid en la temporada 2021-22 de LaLiga, mientras que de cambio ha entrado en 11 ocasiones y se quedó en la banca en siete partidos, mientras que en Champions, el jugador mexicano tampoco ha participado como titular.

La Verdad Noticias informa que, el siguiente juego del Atlético de Madrid es frente al Manchester United es el miércoles 23 de febrero a las 14:00 horas en la ida de octavos de final de la Champions League. Es de mencionar que, Héctor Herrera será el titular durante el encuentro contra el Manchester United.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.