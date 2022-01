Héctor Herrera es convocado en el Atlético de Madrid para la Supercopa de España

El jugador mexicano Héctor Herrera del Atlético de Madrid fue incluido en la nómina de jugadores del equipo para el torneo de la Supercopa de España que se llevará a cabo en Arabia Saudita, así lo dieron a conocer este martes 11 de enero a través de la cuenta oficial de Twitter del club.

Y es que, Stefan Savic no fue convocado ya que no se recuperó a tiempo de su lesión muscular. El balcánico se ha perdido siete partidos, por lo que no viajará a Riad, tampoco estará el francés Antoine Griezmann, quien se lesionó en el derbi ante el Real Madrid, además se contagió de COVID-19.

Anteriormente en La Verdad Noticias te informamos que Herrera se recuperó del COVID-19, motivo por el cual se incorporó con los demás jugadores del equipo para continuar con su preparación para los próximos duelos, incluso en sus historias de Instagram ha compartido fotos de su entrenamiento.

Héctor Herrera es convocado al torneo de la Supercopa de España

Herrera estará en el próximo partido del Atlético de Madrid

Los jugadores que conforman la lista de convocados son Lecomte, Oblack, Christian, Giménez, Lodi, Felipe, Hermoso, Vrsaljko, Rojas Kondogbia, De Paul, Koke, Lemar, Llorente, Herrera, Carrasco, Javi Serrano, Alberto Moreno, Carlos Marín, Joao Félix, Suárez, Correa, Cunha y Giuliano.

Por otra parte, el equipo del Atlético de Madrid ha recurrido a las redes sociales para compartir algunas fotografías y videos de los jugadores de su próximo destino a Riad para prepararse para el siguiente partido entre Athletic Club.

¿Cuándo es la Supercopa de España 2022?

Partidos de la Supercopa de España iniciará el 12 de enero

El torneo dará inicio el próximo 12 de enero, pues la ronda de partidos de la fecha de la semifinal será el duelo entre Barcelona contra Real Madrid, mientras que el jueves 13 de enero será el partido entre Atlético de Madrid ante Athletic Club y la final será el domingo 16 de enero.

El duelo se llevará a cabo en Arabia Saudí, la sede será Yeda, la segunda ciudad más grande de Arabia Saudí, por lo que los cuatro equipos deberán dar su mayor esfuerzo y entrega en los esperados duelos, por lo que el futbolista Héctor Herrera buscará la victoria del Atlético de Madrid.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!