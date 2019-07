Héctor Herrera el nuevo fichaje del Atlético de Madrid "Oficial"

Héctor Herrera el nuevo fichaje del Atletico de Madrid "Oficial"

Héctor Herrera quien pertenece a la "generación dorada" de México, pieza fundamental en la obtención de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 el día de hoy se dio a conocer oficialmente lo que era un secreto a voces, se ha convertido en el nuevo jugador del Atlético de Madrid tal y como publicó el conjunto colchonero, el jugador firmó por las siguientes tres temporadas.

El ex-jugador del Porto terminó su contrato con el conjunto portugués y reforzará el centro del campo rojiblanco. A las órdenes del Cholo Simeone, el técnico argentino tendrá en el mexicano a un futbolista ideal para su estilo de juego. Con calidad técnica de sobra y trabajador como pocos futbolistas, el mexicano podría encajar en el centro del campo de un equipo colchonero que vuelve a tener futbolistas de mucho trabajo.

La temporada pasada disputó 53 encuentros con Porto y anotó nueve tantos, seis de ellos en la Liga NOS.

A través de sus redes sociales, los Colchoneros presentaron al originario de Rosarito, Baja California para las próximas 3 temporadas. El excapitán de Los Dragones llega al Atlético con el objetivo de ser un jugador clave y remplazar a Rodrigo Hernández.

Los colchoneros presumieron que con la contratación del HH se tiene a un jugador "fuerte, hábil, con llegada y calidad", con experiencia europea, por su paso en Portugal y Champions.

El Atlético de Madrid será su segundo club de Herrera en el Viejo Continente luego de pasar seis años en Portugal, donde logró convertirse en un referente del Porto al ser el cuarto extranjero con más partidos en la historia de la institución.

En sus redes sociales, Héctor compartió el pasado martes un emotivo mensaje para despedirse de la afición de Los Dragones y agradecer al club para ayudarlo en convertirse en una mejor persona y jugador.

“Fue algo que me ayudo a crecer como persona y como jugador, algo que siempre recordaré. Agradecimiento por todo el apoyo que me dieron durante seis años de mi vida y de mi carrera, siempre fueron increíbles, me llevo un recuerdo enorme. Simplemente agradecerles de todo corazón".