"Hay que dar más, porque hasta ahora no ha alcanzado", Juan Pablo Carrizo

Sólo ha transcurrido un año desde el arribo de Juan Pablo Carrizo a Rayados. El experimentado arquero argentino con trayectoria por el futbol de España e Italia, se encuentra listo para enfrentar un nuevo reto con el Monterrey, donde ha tenido muy poca participación desde su llegada a la Sultana del Norte.

Sin embargo, el cancerbero santafesino se declara totalmente adaptado a la ciudad, al futbol mexicano, a la ideología albiazul y con el firme objetivo de brindar un extra al igual que todos sus compañeros para este Torneo Apertura 2018, pues se encuentra consciente de que con lo ejecutado hasta el momento no les ha dado para llegar a su principal objetivo.

“Ya me siento mucho más adaptado al ritmo de la vida, a la idea de la institución, ya conozco un poco los perfiles y las ideas que tienen como institución. En lo personal como siempre, como todo deportista, tratar de dar lo mejor para ganarse un lugar”, declaró Carrizo.

"Hay que dar más, porque hasta ahora no ha alcanzado", Juan Pablo Carrizo

“Es un lindo desafío que me gusta, así que estoy preparado para eso porque es un semestre importante. Como ven el equipo se refuerza e iremos por lo máximo, necesitamos todos en un punto dar un poco más, pensar que lo que hicimos no ha bastado, ¿por qué? no sé, pero hay que aumentar en la intensidad de trabajo, en la forma de pensar, respetar a todos, generar una buena armonía para generar un camino limpio y si Dios quiere que nos podamos coronar en algún momento”, dijo el portero de la Pandilla.

Desde su arribo a Monterrey, Carrizo no ha contado con la participación esperada y en compromisos de Liga solo ha disputado cinco partidos para acumular 431 minutos en el terreno de juego y ha sido más contemplado para la Copa MX, donde ha tenido actividad en 13 encuentros, siendo figura importante en la obtención del campeonato de Copa del Apertura 2017.

Frente al arribo de Marcelo Barovero a la institución, Carrizo lo toma como una oportunidad que tendrán los dos de mejorar y de apoyar de la mejor forma a incrementar el nivel de juego.

Marcelo Barovero

“No puedo opinar de las contrataciones porque no corresponde, lo que sí es que a Marcelo lo conozco, es un arquero de altísimo nivel, así que tanto él como yo le ayudaré a seguir mejorando. Tiene que ser recíproca esa ayuda, si buscamos que el plantel se mejore y se destaque, necesitamos que dentro haya una competencia sana”.