Harry Kane, de ser rechazado por Arsenal a ser la figura de Inglaterra

Es una realidad que hoy en día, Harry Kane pasó de ser rechazado en sus primeros pasos de su infancia por ser contemplado bajo y lento a convertirse en el anotador de de la Selección de Inglaterra, con la que se encuentra a punto de arribar a una Final de Copa del Mundo.

En su primer intento por crecer en el futbol, el Arsenal le cerró las puertas.

"Era un poco gordinflón y nada atlético. Pero nos equivocamos".

Fueron confesiones de Liam Brady, quien fuera director de la academia de futbol del conjunto cañonero.

Fue un fuerte golpe para Harry que en ese tiempo tenía once años. Ese acontecimiento lo narra con decepción en la pagina The Player Tribune, pero de igual forma lo apoyó a superarse a sí mismo. Un día, cuando tenía ocho años e iba al parque con mi padre, él me puso el brazo sobre mi hombro y me dijo: Harry, el Arsenal te ha echado. No recuerdo qué sentí en ese momento".

"Recuerdo la reacción de mi padre y lo que me hizo sentir. No me criticó. No criticó al Arsenal. Simplemente dijo: No te preocupes, Harry. Trabajaremos más duro y encontraremos otro club".

No fue un futbolista que se le presentara un camino sencillo al estrellato o más lógico como si lo llevaron a cabo los últimos delanteros más resaltados de el equipo de La Rosa como Wayne Rooney o Michael Owen. Por el otro lado, Kane se vio obligado a 'sufrir' en clubes de divisiones menores como el Millwall y el Leicester City antes de arribar al Tottenham.

Kane relata la motivación que lo impulsó a seguir adelante

Fue en los “Foxes” donde se modificó su vida. Una vez distanciado en la banca, decepcionado, observó un documental acerca de Tom Brady que lo cambió de por vida.

"Fue una auténtica fuente de inspiración. Brady creía mucho en sí mismo, continuó trabajando y trabajando, casi de manera obsesiva. Fue como si se encendiera una luz en mi cabeza, aquel día, en mi sofá de Leicester".