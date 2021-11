Haret Ortega expone a Sebastián Córdova por 'chapulinearle' a un ligue

¡Como si fueran telenovelas! Haret Ortega se sinceró ante sus seguidores y reconoció que Sebastián Córdova habría intentado "bajarle" a un ligue.

En redes sociales confrontaron a ambos futbolistas y pese a que Haret no quiso decir nombres, las pistas que dejó lo relacionaron de inmediaro con el "10" del Ame.

Por si fuera poco, el nombre de 'Sebas' ha estado relacionado en el internet, pues fuentes acercanas lo fichan con las Chivas para la próxima temporada.

Haret expone a Córdova por 'chapulinearle' su ligue

Durante un 'stream' con sus seguidores, Haret, actual delantero del Toluca, respondió a la pregunta ¿Qué jugador te cae mal? y sin dar nombres, la afición lo relacionó con Sebastián Córdova.

‘No me cae mal (repite en tres ocasiones), aclaro, porque no me tocó tratarlo, pero por andar de ‘chapulín’ con una chava que yo llegué a hablar… yo me llevaba con la chava, cuando yo le hablaba él también le hablaba y la seguía y la dejaba de seguir”, contó.

Haret indicó que después de ello dejó de hablarle (a Córdova), reconociendo que nunca se topó con él en fuerzas básicas pero si en el primer equipo, pues antes de su llegada a Toluca, Haret vestía el plumaje de las águilas.

¿Quién es Haret Ortega?

Oscar Haret Ortega Gatica nació el 19 de mayo del 2000, en Guerrero, México, actualmente tiene solo 21 años de edad y su posición es la defensa central.

El jóven nació y creció en la cantera del Club de fútbol América y participó en todas las inferiores del nido: Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 20.

El debut de Haret Ortega en primer división lo tuvo con el América en un partido contra los Tigres de la UANL el 18 de enero del 2020, seguido de ello fue cedido como préstamo al Toluca.

