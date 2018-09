Hamilton se adueña de la pole en Singapur

Lewis Hamilton, el británico perteneciente a Mercedes Benz, que también es líder del Mundial de F1, consiguió la pole position del Gran Premio de Singapur, este sábado, por arriba del holandés Max Verstappen Red Bull.

La segunda línea de la parrilla de salida va a estar ocupada el domingo por el Ferrari del alemán Sebastian Vettel, quien es segundo en el Mundial, y por el Mercedes del finlandés Valtteri Bottas.

"Ha sido magia, me va a dar un ataque", Hamilton

"Ha sido una clasificación impresionante, ha sido magia, no se de dónde ha salido, quiero agradecérselo a todos en el equipo y a la gente de Brackley”, declaró el inglés.

“Hemos añadido cosas nuevas al coche. En la segunda vuelta he intentado tirar más, estoy sobrecogido, tengo el corazón a cien, es posible que me dé un ataque. Creo que no hubo un momento en la vuelta en el que cometiera un error o me fuera largo. Sentía que era una de las mejores vueltas mientras la estaba haciendo en toda mi vida”, señaló.