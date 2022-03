Hamilton: la película de Will Smith me inspira para mi propia biopic de F1

Lewis Hamilton dice que la película de Will Smith sobre las leyendas del tenis Serena y Venus Williams lo inspiró a pensar en una película biográfica que cuente su propio camino hacia el éxito en la Fórmula 1.

Realizada con el apoyo de la familia Williams, King Richard cuenta la historia de cómo Richard Williams preparó a sus hijas para que fueran estrellas del tenis y les permitió crecer con una educación completa.

La película fue producida por Smith, quien ya ganó un premio BAFTA al mejor actor, y es uno de los favoritos para obtener otro éxito en los Premios de la Academia del domingo.

Hamilton, que es amigo tanto de Smith como de las hermanas Williams, dijo que la historia del ascenso de estas últimas para convertirse en las mayores estrellas de su deporte le pareció una inspiración, con paralelismos obvios con su propio camino hacia la cima del automovilismo con el apoyo de su familia.

Lewis Hamilton es muy amigo de Will Smith.

"Tuve mucha suerte de hablar con Serena y Venus sobre todo el proceso y lo emocionados que estaban", dijo cuando Motorsport.com le preguntó sobre la película.

“Y, por supuesto, conozco a Will, estoy muy orgulloso de lo que pudo proyectar con esta película. Sé que ha tenido premios y esas cosas, pero la historia me conmovió mucho porque creo que todos los hemos visto levantarse y ver su éxito, pruebas y tribulaciones", agregó.

“Pero como todos nosotros, (nosotros) no siempre entendemos lo que se necesita para llegar allí. Las personas que sintonizan probablemente solo piensan que son los mejores y no entienden el compromiso, el tiempo y el sacrificio que tienen que poner. Así que es increíble que Will haya podido resaltar eso", mencionó.

También dijo: “Detrás de todos los que tienen éxito siempre hay alguien y me puedo identificar porque tengo una familia increíble que, sin ellos, no estaría aquí hoy. Y espero que en algún momento pueda hacer algo similar.

“Creo que es inspirador para las familias. Estoy seguro de que cualquier persona aquí que tenga hijos quiere lo mejor para sus hijos y quiere crear la mejor oportunidad y empujarlos de la manera correcta, pero no demasiado. Y creo que fue una gran muestra de cómo puedes hacer eso”, reveló.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, el multicampeón de la Fórmula 1 destacó que el documental que está realizando actualmente es su prioridad por el momento.

“Tenemos este documental en el que estamos trabajando y creo que tienes que hacer todo en el momento adecuado”, dijo. “El documental es el foco actual. Creo que las historias están para ser contadas. Creo que es importante. Creo que hay mucho que se puede aprender".

“Y como mencioné, para las personas, si puedes afectar y tener un impacto positivo, si tu historia puede tener un impacto positivo incluso en una persona o una familia, eso podría ser increíble. Así que creo que algún día intentaré hacer lo mismo, tal vez. Muy inspirado por cómo lo hizo Will con su equipo. Y con esos dos iconos, bastante orgullosa de ellos. Así que sí, tal vez algún día”, continuó.

Cuando se le preguntó quién le gustaría que lo interpretara en una película biográfica, Hamilton señaló que ya está involucrado en un segundo proyecto cinematográfico que involucra una historia ficticia.

“No tengo idea de a quién puedo jugar conmigo”, dijo. “No sé quién está por ahí que usaría en este momento. ¡Tendría que investigar un poco!

Luego agregó: “Pero en realidad estoy pasando por un proceso ahora mismo de castings para otro proyecto que tengo. Y ese es un proceso bastante interesante por el que pasar. Así que es bastante emocionante leer sobre todos estos personajes diferentes, personas que podrían encajar en un papel que el guión.

"Cuando el guión está escrito y están escribiendo ese personaje, encontrar a alguien que coincida y represente a ese personaje es un proceso bastante interesante", finalizó Lewis Hamilton.

