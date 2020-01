Hakan Sukur, de estrella de Turquía a conductor de Uber en Estados Unidos

Dura liberación del ex delantero de 48 años, Hakan Sukur, quien pasó de ser una estrella en Turquia a un conductor de Uber; en Italia jugó con Turín, Inter y Parma, obligado a emigrar a los Estados Unidos después de desacuerdos con el presidente turco: "Privado del derecho a la libertad, no me queda nada". En 2016 fue acusado de participar en el golpe de estado, luego fracasó: "No soy un traidor".

¿Recuerdas a Hakan Sukur? El ex delantero turco, de 48 años, un pasado en Italia con las camisetas de Turín, Inter y Parma y titular del récord del gol más rápido en la Copa del Mundo (Turquía-Corea del Sur 2002, final por el tercer lugar, gol después de 10 segundos), hoy se ve obligado a ser conductor de Uber en las calles de Washington y a vender libros.

Hakan Sukur, de estrella de Turquía a conductor de Uber en Estados Unidos

¿Por qué de estrella a conductor de Uber?

Contrasta con el presidente turco Erdogan: "Me quitó todo, no me queda nada". Hakan Sukur: "No soy un traidor" Vamos en orden. Sukur, quien se retiró en 2008, decidió seguir una carrera política al ponerse del lado del partido de Erdogan (AKP), tanto que fue elegido parlamentario en 2011. Sin embargo, el idilio terminó pronto.

En 2016, el comienzo de la pesadilla cuando fue acusado de participar en el golpe fallido y de estar cerca de Fetullah Gulen, ex aliado y posteriormente enemigo del presidente turco. Las acusaciones de que hoy el ex jugador del Inter, en un duro estallido en Welt am Sonntag, rechaza al remitente: "Golpe? ¿Cuál habría sido mi papel? Nadie puede explicarlo.

Hakan Sukur, de estrella de Turquía a conductor de Uber en Estados Unidos

Siempre he hecho cosas legales. No soy un traidor o un terrorista. Soy un enemigo del gobierno, pero no del estado o de la nación, amo a mi país ".

Turquía, Hakan Sukur contra Erdogan: "Lucha por la justicia y la libertad humana".

Sin embargo, Hakan Sukur ha sido literalmente perseguido en los últimos años, él y su familia. "Gracias a la fiesta, mi popularidad aumentó. Luego, cuando comenzaron las hostilidades, todo cambió. Recibí amenazas constantes después de cada declaración, confiesa el ex Galatasaray. Arrojaron bombas en la tienda de mi esposa, molestaron a mis hijos por calle.

Mi padre fue encarcelado y todos los bienes fueron confiscados ". Obligado, por lo tanto, a emigrar a los Estados Unidos, inicialmente los problemas continuaron allí también: "Manejé una cafetería en California, explica, pero personas extrañas llegaron al bar tocando música Dombra.

Te puede interesar: Barcelona se convierte en el club más rico del mundo y rebasa al Real Madrid

Las intimidaciones que parecen haber cesado hoy, incluso si Sukur se ve obligado a vender libros y guiar a las personas a través de la aplicación Uber para vivir. Con la esperanza de poder regresar libremente a Turquía, aquí hay un mensaje para Erdogan: "Regreso a la democracia, la justicia y los derechos humanos. Interesado en los problemas de la gente. Conviértase en el presidente que Turquía necesita".

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana