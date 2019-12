Hailey Baldwin: ¿la esposa de Justin Bieber se operó la cara?

Hailey Baldwin, la famosa modelo que se ha dado a conocer por ser la esposa del cantante Justin Bieber, acaba de publicar un par de fotografías en su cuenta oficial de Instagram que dejaron a todos sus seguidores con la boca abierta, pues su aspecto físico luce muy diferente del que estábamos acostumbrados a ver.

Lo cierto es que Hailey Baldwin, quien ahora se hace llamar Hailey Bieber, no ha dejado de causar polémica entre los portales de espectáculos, y no solo por ser la mujer del cantante canadiense, sino también por los roces que ha tenido con la ex novia de su marido, la también cantante Selena Gómez.

Pero en esta ocasión otra polémica se le ha unido, pues ha sido el centro de atención luego de que se viralizaran las imágenes que ella misma compartió en sus redes sociales, donde los cibernautas están empezando a especular que quizá la modelo se sometió a un procedimiento estético.

HAILEY BALDWIN Y LAS POLÉMICAS FOTOGRAFÍAS

No cabe duda que Hailey Baldwin está lista para cerrar el año con broche de oro; lo que nos parece irónico es que mientras la modelo se encuentra sumamente preocupada por el aspecto físico de Justin Bieber y los rumores que aseguran que el cantante recayó en las drogas, ella en cambio, luce más guapa que nunca.

Dichas fotografías son prueba de ello, ya que la esposa de Justin Bieber se encargó de compartir con sus fanáticos y seguidores dos selfies tomadas desde el espejo; no obstante, los cibernautas aseguran que la modelo luce irreconocible, y no en el mal sentido.

EL SENSUAL ASPECTO DE HAILEY BALDWIN

En las imágenes Hailey Baldwin aparece con un nuevo look y un maquillaje impecable que dejó a todos con la boca abierta, ya que, además, todo parece indicar que la joven se puso alguna clase de relleno en los labios para que estos lucieran más carnosos y sensuales.

Al pie de las instantáneas que la modelo compartió, redactó la leyenda:

“Casi terminé con el trabajo para 2019..no puedo creer lo rápido que se ha ido! LISTA para 2020”.

