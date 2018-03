¡Hace historia!, Roger Federer conquista su octavo Wimbledon

Agencias/Diario La Verdad Europa.- El suizo pasó por encima del croata, Marin Cilic, que tocado y superado por la presión de disputar su primer final en el 'All England Club' no mostró oposición. Con esta victoria, el suizo celebra su octavo Wimbledon y conquista su decimonoveno Gran Slam.

Rompe en llanto...

Rompe a llorar el suizo que a sus 37 años conquista su octavo Wimbledon, en su undécima final en la pista central del 'All England Club'. Este triunfo supone también el decimonoveno torneo de Gran Slam en la dilatada carrera de Federer.

JUEGO, SET, PARTIDO Y TORNEO PARA ROGERER FEDERER

Te puede interesar

A punto de cumplir 36 años, Federer continúa agrandando su leyenda. Lo repitió de nuevo en su jardín del All England Club para sumar su octavo. Esta vez venció con total autoridad a un desdibujadoen tres sets (6-3, 6-1, 6-4) en una hora y 41 minutos. El suizo volvió a demostrar por qué es el mejor de la historia y, sin apenas desgastarse, liquidó por la vía rápida a un tenista croata que se vio superado en todo momento, por la que fue una de las finales de Grand Slam más plácidas de su carrera. Las lágrimas a mitad del segundo set lo dicen todo. Pesa mucho jugar y sufrir a Federer en su ‘casa. Además, termina el torneo sin ceder un set, claro ejemplo de la superioridad abismal que ha habido con respecto al resto de los mortales. Tras una primera manga que arrancó con nervios concediendo bolas de break ambos tenistas, Federer las aprovechó en los dos últimos juegos al resto para llevarse el gato al agua. En el segundo no perdonó el momento de debilidad de su rival, imponiéndose con suma facilidad. En el último,Cilic ‘regresó’ hasta que el tenista más laureado de la historia dijo basta. Un break fue suficiente para convertirse en el jugador que más veces ha levantado el trofeo de Wimbledon, un trofeo que no ganaba desde hacía cinco años y su segundo ‘grande’ del año de los dos que ha disputado. De este modo, Federer supera en número de títulos a dos leyendas como William Renshaw, referente en los comienzos de este deporte en el siglo XIX, y a Pete Sampras, gran dominador de finales del XX. El siglo XXI es de Roger Federer.