"Hace cuatro meses estaba triunfando en Cruz Azul", Paco Jémez

El equipo que comanda Paco Jémez, Las Palmas, se enfrentará contra el Betis de Andrés Guardado, y con motivo de celebrar su cumpleaños número 48 quiere conseguir una victoria. Cabe mencionar que antes de disputar este encuentro importante para la salvación de su equipo, realizó declaraciones con mucho optimismo cuando dirigió a la Máquina de Cruz Azul.

El exestratega del conjunto celeste se presentó en el programa T4 en España, donde según sus declaraciones tuvo una trayectoria exitosa en la Liga MX.

"Hace cuatro meses estaba en México triunfando con el Cruz Azul y en cuatro meses todo lo contrario. Vinimos a intentar salvar a un equipo que estaba último y los resultados no llegan. He pasado de sentirme el tío más grande del mundo a no querer ni mirarme al espejo”, aclaró el español.