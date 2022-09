Hablan sobre la supuesta relación del hijo de Michael Jordan y la ex de Pippen

El hijo de Michael Jordan entró al "ojo del huracán" luego de que se le viera saliendo junto a la expareja de Scottie Pippen, antiguo amigo y compañero de su padre en los Chicago Bulls que pasaron a la historia como el mejor equipo.

Larsa Pippen fue vista junto a Marcus Jordan en un restaurante de comida japonesa, donde algunas personas los fotografiaron juntos, situación que se hizo viral en redes sociales, por la relación del padre de este joven y la del exesposo de la mujer.

A pesar de que ella se encuentra separada, varios medio la criticaron, mientras que algunos solo comentaba que esto abonaba a la herida entre el considerado mejor basquetbolista de la historia y su compañero que siempre estuvo a la sombra.

Incluso así lo hizo saber el propio Pippen, quejándose de que en el documental titulado "The Last Dance" solo se centraron Jordan, relegando a los demás miembros del equipo a un papel secundario, como si no hubieran sido parte del momento, en La Verdad Noticias te contamos de qué se trata.

Aclaran las fotos entre el hijo de Jordan y Larsa Pippen

Así los vieron juntos

Esta no es la primera vez que a Larsa se le relaciona con un basquetbolista, ya que anteriormente se le puso junto al hijo mayor de LeBron James, ante lo cual el mismo jugador ni se tomó la molestia de desmentirlo, pero ahora luce más serio.

Personas cercanas al momento en que salieron juntos, mencionaron que ellos no se veían en un plan romántico, pero que la mujer que es 17 años mayor que Marcus, se mostró preocupada al notar que había gente y cámaras observándolos.

¿Quién es el hijo de Michael Jordan?

Tiene dos hijos hombres

El basquetbolista tiene dos hijos que se llaman Marcus y Joffrey, ambos llevan su apellido y son conocidos por ello, pero ahora el que llena los medios es el primero, pues al salir con la exesposa de Pippen varios aseguraron que es un clavo más al ataúd de la relación entre ambos excompañeros.

Durante el día que salieron a la luz las fotos, la misma Larsa confirmó que ella no estaba saliendo con el hijo de Michael Jordan, culpó a los demás por malinterpretar estas fotos, además de invadir la privacidad de ambos.

