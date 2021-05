Haaland y Mbappé no llegarán al Real Madrid si no hay Superliga

Los aficionados del Real Madrid podrían ver frustados los fichajes de Haaland y Mbappé, debido a que las finanzas del conjunto merengue, acompañadas por la cancelación de la Superliga Europea, frenarían la negociación de ambos jugadores.

Durante una entrevista para la Cadena SER. Florentino Pérez dejó claro que la contratación de las dos jóvenes promesas del futbol mundial es imposible sin la creación del nuevo torneo que sanearía algunos problemas financieros.

"Los fichajes no existirán sin la Superliga. Ni para el Madrid ni para nadie. Estamos en cerrar esta temporada de la mejor forma. Los fichajes son de la temporada que viene. En general es imposible si el dinero no fluye", declaró el presidente del Madrid.

¿Por qué no llegarían Haaland y Mbappé?

Ambos jugadores son buscados por el Real Madrid.

Florentino aseguró que la Superliga incluiría un beneficio económico tanto para los poderosos como para los equipos "modestos", lo cual permitiría la llegada de ambos atacantes, sin embargo, con la baja de tantos clubes luce prácticamente imposible.

El presidente del Real Madrid agregó: "Hay que buscar una solución. No nos han dejado decir ni qué es la solidaridad. Damos 400 millones, luego 600. Ese dinero lo hemos hecho trabajando mucho con la entidad financiera más importante porque creen en este proyecto".

Real Madrid encarará un complicado cierre de temporada en el que aún cuenta con posibilidades de conquistar La Liga, mientras que sigue con vida en Champions League y encarará la vuelta de una dura eliminatoria ante Chelsea.

"La Superliga venía a paliar los daños económicos de esta temporada. Si no viene Mbappé este año nadie se va a pegar un tiro. La gente sabe cómo soy y si no se hacen las cosas es porque no se puede”.

Como te hemos informado en varios reportes de La Verdad Noticias, el equipo dirigido por Zinedine Zidane ha buscado la contratación de Haaland y Mbappé desde hace mucho tiempo, y tal parece que seguirán esperando por un buen rato.

