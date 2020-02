Gustavo Quinteros DT de Xolos EXPLOTA contra el VAR.

La noche de ayer en el marco de la Jornada 4 del Torneo de Clausura 2020 el conjunto de los Xolos visitó el Estadio Jalisco para enfrentar al Atlas, en donde el conjunto fronterizo perdió 2-1 y tras algunas jugadas polémicas el entrenador Gustavo Quinteros tuvo reacción en contra de los encargados de VAR, argumentando que fue una derrota inmerecida y que no han tenido la suerte necesaria con el video arbitraje. .

"Yo creo que no se mereció perder. El primer tiempo fue parejo, el segundo empezamos mucho mejor nosotros, hicimos el empate y en el mejor momento nos quedamos con un jugador menos, pero no estamos teniendo suerte con el VAR. Nuestras jugadas no las revisan. Nos pasó en el primer gol contra Querétaro y en el tercero, estaban en offside y no revisaron, ahora el defensor me jura que no le pegó en la mano y el árbitro no revisa", mencionó el DT.

Y es que en las últimas jornadas la situación de los equipos con el VAR no ha sido del todo favorable, en el arranque de la presente Jornada 4 del Clausura 2020 de igual manera hubo situaciones polémicas en el duelo entre el San Luis y las Chivas. Quinteros aseguró que no han podido correr con situaciones favorables con los analistas de las jugadas en el VAR.

"No estamos teniendo suerte con el VAR, hasta ahora no tenemos suerte con esa herramienta. Pero estoy conforme con el juego, el futbol, la entrega, pudimos superar unos minutos, pero con un jugador menos ya fue difícil", añadió el entrenador del conjunto de los Xolos.

Respecto a la incorporación del futbolista colombiano Edwin Cardona, Quinteros afirmó que le darán la oportunidad de mostrarse y espera que pueda tomar ritmo para demostrar su nivel futbolístico.

"El club le está dando la oportunidad de que venga, hay que ver cómo está, haremos todo lo posible para ponerlo bien", finalizó.

